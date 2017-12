Evaldo Gomes agradece apoio ao seu trabalho como presidente da CCJ

Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão de hoje (21), o deputado Evaldo Gomes (PTC) disse que foi com grande alegria que presidiu este ano a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Ele afirmou que a CCJ apreciou 286 matérias durante este período, sendo que o total de proposições aprovadas chegou a 265.

Evaldo Gomes agradeceu o apoio dado pelos parlamentares às atividades desenvolvidas pela CCJ, especialmente ao presidente do Poder Legislativo, deputado Themístocles Filho (PMDB). Ele assinalou que procurou manter um bom relacionamento com todos os deputados e que foi uma alegria ter contribuído com o bom andamento dos trabalhos da Alepi.

Por sua vez, o presidente Themístocles Filho disse que Evaldo Gomes foi uma surpresa agradável registrada no Legislativo estadual, acentuando que, a exemplo do deputado Dr. Pessoa (PSD), o parlamentar do PSC começou a estudar aos 15 anos. “O deputado Evaldo Gomes é atuante e presente em todas as atividades desta Casa”, ressaltou ele.

Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel