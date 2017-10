Encaminhados vetos a nome de penitenciária e desconto em livros

A Assembleia Legislativa recebeu, na manhã desta segunda-feira (2), e foram lidos em plenário, dois vetos do Governo do Estado. As mensagens vetam o projeto de Lei que dá o nome de Nelson Mandela à Penitenciária Regional de Campo Maior e o projeto de Lei que garante desconto aos profissionais do magistério na compra de livros.

O primeiro projeto, de autoria do deputado Aluísio Martins (PT), foi apresentado em junho de 2017 e aprovado pela casa. Segundo o Veto, o projeto de Lei é contraditório e contrário ao interesse público. “A associação do nome deste ícone da luta pela liberdade a um estabelecimento prisional não foi recebida com agrado pelos movimentos sociais e pela população piauiense”, justificou a mensagem. Nelson Mandela foi um líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999 e principal defensor da população negra naquele país.

O segundo veto apresentado foi ao projeto de Lei de autoria do deputado Evaldo Gomes (PTC) que institui a obrigatoriedade da concessão de 20% de desconto aos profissionais do magistério de escolas de ensino público e privado na compra de livros, periódicos e materiais didáticos que tenham relação com a sua área de ensino e atuação profissional.

Segundo a mensagem, o projeto fere dois princípios constitucionais relativos a ordem econômica e do livre exercício da atividade econômica, cuja a competência para dispor sobre as regras é de exclusividade da União. Os dois vetos serão analisados agora pelas comissões técnicas da Assmebleia e devem voltar ao plenário para apreciação.

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles