Edson Ferreira ressalta posse de Avelino Neiva na Codevasf

O deputado Edson Ferreira (PSD) registrou, no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão de hoje (14), a nomeação do economista Avelino Neiva, ex-secretário estadual de Transportes do Piauí, para a presidência do Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba) pelo presidente Michel Temer.

Edson Ferreira disse que Avelino Neiva é pai do deputado estadual Gustavo Neiva, líder do PSB na Assembleia Legislativa, e que o Piauí ganha com a sua nomeação para a Codevasf, que, segundo ele, tem um grande orçamento. “Em São Raimundo Nonato, precisamos do apoio dele para a construção de uma adutora, o que vai amenizar o sofrimento causado ao povo pela escassez de água naquela região”, acrescentou ele.

Ainda no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Firmino Paulo (PSDB) registrou a participação da professora Fátima Damasceno, servidora da Assembleia Legislativa, em congresso realizado em Berlim, na Alemanha, oportunidade em que foram debatidos assuntos relacionados com novos métodos de melhoria dos serviços de taquigrafia no mundo.

Por sua vez, o deputado Dr. Pessoa (PSD) defendeu a ampliação do saneamento básico em Teresina como uma maneira de combater o mosquito Aedes Aegipti, responsável pela transmissão de várias doenças, incluindo a dengue e a chikungunya. Ele afirmou que a empresa Águas de Teresina, que ganhou licitação de subconcessão de serviços da Agespisa (Companhia de Águas e Esgotos do Piauí). deve duplicar a rede de esgotos na Capital.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), disse que as pessoas, também, podem ajudar no combate ao mosquito da dengue não deixando água parada em suas casas.

Por J. Barros

Texto: J.Barros

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel