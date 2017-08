Dr.Pessoa pede segurança para o Médio Parnaíba

O deputado Dr. Pessoa (PSD) apelou para que o governo estadual cuide melhor da segurança nos municípios do Médio Parnaíba, onde a população está desassistida. Ele disse que somente ontem recebeu três telefonemas de pessoas aflitas com a insegurança.

Segundo o Dr. Pessoa, existe um batalhão de polícia na região para atender a 14 municípios, o que torna impossível atender a dois municípios simultaneamente. Ele afirmou que na cidade de Olho D’água não existe um só policial.

O deputado Edson Ferreira (PSD) se solidarizou com o orador, pois a insegurança no Estado ganha corpo a cada dia, sem que a população tenha a quem recorrer, situação que não é diferente em todo o país, especialmente no Rio de Janeiro.

Dr. Pessoa concluiu seu pronunciamento afirmando que o Brasil é o quinto país em cobrança de impostos, devendo ser o que pior aplica o que arrecada da população.

Repórter: Raimundo Cazé



O deputado Dr. Pessoa (PSD) apelou para que o governo estadual cuide melhor da segurança nos municípios do Médio Parnaíba, onde a população está desassistida. Ele disse que somente ontem recebeu três telefonemas de pessoas aflitas com a insegurança.



Segundo o Dr. Pessoa, existe um batalhão de polícia na região para atender a 14 municípios, o que torna impossível atender a dois municípios simultaneamente. Ele afirmou que na cidade de Olho D’água não existe um só policial. O deputado Edson Ferreira (PSD) se solidarizou com o orador, pois a insegurança no Estado ganha corpo a cada dia, sem que a população tenha a quem recorrer, situação que não é diferente em todo o país, especialmente no Rio de Janeiro.





Dr. Pessoa concluiu seu pronunciamento afirmando que o Brasil é o quinto país em cobrança de impostos, devendo ser o que pior aplica o que arrecada da população.









Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles