Dr. Pessoa tem proposta de estratégias na saúde da família aprovada em comissão

O processo AL 13211/17, de autoria do deputado Dr. Pessoa (PSD), entrou na pauta desta terça-feira (05), na Comissão de Constituição e Justiça. O Projeto cria núcleos permanentes de capacitação e estratégias na saúde da família, vinculando instituições de educação superior.



O projeto teve relatoria e parecer favorável do deputado Edson Ferreira (PSD). “A saúde da família é um dos importantes programas que ajudam a cuidar melhor da nossa população e o projeto está apontando dados e meios para resolver os problemas que esse programa ainda enfrentam. O nosso parecer é favorável e ficamos na torcida para que o Governo acate o projeto”, disse o relator.

“Durante o meu mestrado em saúde da família eu pude analisar que o está faltando na saúde da família é dinheiro e qualificação dos profissionais da saúde. Então esse projeto vem para incentivar a capacitação e as melhorias no programa”, defendeu o autor da matéria, Dr. Pessoa.





Utilidade pública – A comissão ainda aprovou, após parecer favorável do relator deputado João Madson (PMDB), o projeto de autoria do deputado Júlio Arcoverde (PP) que reconhece de utilidade pública a associação cultural Chuva de Prata.



A associação Cultural Grupo Junino Chuva de Prata que foi fundada em 28 de junho de 2013 e tem sede no município de São Miguel do Tapuio, tem desenvolvendo importantes atividades sociais especialmente no que se refere a juventude. Entre as principais atividades da associação está o apoio a projetos artísticos culturais, educacionais e esportivos através do teatro, dança, música, capoeira e oficinas.

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles