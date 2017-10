Dr. Pessoa receberá homenagem amanhã em Parnaíba

Ao falar hoje (17) no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Dr. Pessoa (PSD) convidou os parlamentares estaduais para participarem amanhã (17) em Parnaíba da solenidade em que será homenageado pela Câmara de Vereadores daquele município com a Medalha de Honra do Mérito Legislativo, que teve a sua concessão aprovada por aquela Casa.

Dr. Pessoa agradeceu ao prefeito de Parnaíba, Francisco Moraes Souza, o Mão Santa, e a todos os vereadores pela homenagem. Ele aproveitou ainda para parabenizar o prefeito de Piripiri, Luiz Menezes, e o deputado Marden Menezes (PSDB), bem como a população daquela cidade pelos festejos alusivos à Nossa Senhora dos Remédios, que reuniram mais de 30 mil pessoas.

Por sua vez, ainda no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Evaldo Gomes (PTC) comunicou que viajará ainda hoje para Salvador, na Bahia, com o objetivo de participar amanhã (18) de um encontro do seu partido. Ele informou ainda que visitará a Assembleia Legislativa daquele Estado para conversar com os deputados baianos visando obter subsídios para Projeto de Lei que pretende apresentar nos próximos dias na Alepi.

J. Barros - Edição: Caio Bruno