Dr. Pessoa diz que médicos estão engajados no combate à corrupção

O deputado Doutor Pessoa(PSD) comunicou no horário dos pequenos pronunciamentos da sessão desta terça-feira(03) que a sua classe profissional, os médicos, também estão participando da luta anti-corrupção que foi deflagrada nesta semanal em Teresina envolvendo várias categorias como membros dos Ministérios Públicos Federal e Estadual.

Pessoa elogiou o nível dos debates e disse que provocou polêmica ao dizer que a corrupção no país está tão disseminada que hoje atinge até o Poder Judiciário. “A corrupção, que sempre esteve incrustrada no Executivo, no Legislativo e no meio empresarial, hoje chega a alguns membros do Judiciário”, disse Doutor Pessoa.

Repórter: Edmundo Moreira.

