Dr. Pessoa denuncia empresa de ônibus e Firmino Paulo lembra debate na Comissão de Saúde

Dr. Pessoa denuncia empresa de ônibus

Usando o tempo de dois minutos, o deputado Dr. Pessoa (PSD) denunciou

a empresa de ônibus Líder, por manter na linha Teresina/Oeiras um

transporte sucateado, fato que ele mesmo constatou, quando viajou para

uma sessão solene da Assembleia na ex-capital do Piauí. Segundo o

parlamentar, o ônibus tinha os pneus recapeados e um deles estourou na

viagem. Como se não bastasse isso, o motorista viajava a 130

quilômetros de velocidade, o que só diminuiu depois que eu reclamei,

disse o Dr. Pessoa. Ele acusou a Polícia Rodoviária Federal de omissa,

por não ter atendido sua reclamação.

A deputada Belê Medeiros (PP) defendeu a empresa Líder, afirmando que

a frota é grande e pode um ou dois ônibus não estar em perfeitas

condições, o que é normal. Ela disse que a linha Teresina/Picos é bem

servida. A deputada Juliana Moraes Souza (PMDB) também se posicionou

sobre o assunto, afirmando que os donos da Líder são pessoas bem

intencionadas e que estão no ramo de transportes há longos anos.

Outro deputado que também usou o tempo de dois minutos foi João de

Deus (PT), líder do Governo, para lembrar aos colegas que a ideia de

votar, no dia seguinte, a mensagem sobre a Adapi e o Emater, ia

depender de um acordo com o Executivo, previsto par o dia de hoje

(19). O deputado Rubem Martins (PSB) pediu que o pessoal da Adapi e do

Emater agilizassem o encontro com o governo, para que a matéria possa

ser votada nesta quarta-feira (20). O deputado B. Sá (PP) agradeceu

aos colegas pela aprovação de projeto de sua autoria, criando o dia

estadual de combate à obesidade.

O deputado Robert Rios (PDT) usou também o tempo de dois minutos para

lamentar que o governo tivesse usado os meios de comunicação para

desqualificar a oposição e que esses mesmos meios tivessem negado o

direito de resposta. Ele prometeu recorrer à Justiça. O deputado

Firmino Paulo (PSDB) convidou os colegas para reunião da Comissão de

Saúde e Educação, nesta quarta-feira (20), com a presença do

secretário Florentino Neto, para debater a criação do Fundo Estadual

de Saúde.

Os deputados Mauro Tapety (PMDB) e Dr. Pessoa (PSD) usaram os dois

minutos para agradecer a boa recepção na cidade de Oeiras, na última

sexta-feira, quando da sessão solene da Assembleia sobre os 300 anos

de fundação da primeira capital.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles