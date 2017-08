Dr. Pessoa cobra mais policiamento para a região do Médio Parnaíba

O deputado Dr. Pessoa (PSD) teve aprovado na sessão de hoje (8) requerimento em que pede ao governador Wellington Dias e ao secretário de Segurança, deputado Fábio Abreu (PTB), o aumento do efetivo policial em Olho D`Água do Piauí e outros municípios da região do Médio Parnaíba, onde, segundo ele, tem ocorrido um aumento da violência nos últimos meses.





Ao discutir a matéria, Dr. Pessoa disse que, devido ao crescimento da violência, a população de Água Branca, Barro Duro e todos os municípios do Médio Parnaíba vivem uma situação de intranquilidade. O parlamentar do PSD teve aprovado ainda requerimento em que pede ao Governo do Estado a construção de uma quadra poliesportiva em Hugo Napoleão visando incentivar a prática esportiva e contribuir para melhorar a qualidade de vida da população.





Também, foram aprovados na sessão desta manhã requerimentos dos deputados Francis Lopes (PRP) e Flora Izabel (PT) pedindo, respectivamente, ao Governo do Estado a perfuração de um poço tubular no povoado Lagoa da Chapada em Campinas do Piauí e a aprovação de voto de louvor pelos 25 anos de existência da Eletrobrás Distribuidora Piauí.





Por J. Barros - Edição: Caio Bruno