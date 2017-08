Dr. Pessoa aprova requerimentos beneficiando Regeneração e Campo Maior

No pequeno expediente de hoje (15) foram lidos dois requerimentos do deputado Pessoa (PSD) em benefício das cidades de Regeneração e Campo Maior. Para Regeneração, o parlamentar solicita a instalação de um centro de convivência para pessoa idosa e em Campo Maior, a ampliação dos leitos do Hospital Regional. “ A ampliação vai melhorar a prestação dos serviços oferecidos a população daquela região, além de proporcionar o bem estar aos pacientes”, afirma.

Durante os pequenos avisos, o deputado Rubem Martins (PSB) parabenizou a comunidade católica do município de Paulista pelo festejo em comemoração da Padroeira Nossa Senhora dos Humildes. “Estive ontem no evento, aproveito para parabenizar os padres Pio e Danilo pela condução do evento, grandioso para o povo de Paulistana”, disse. Isolda Monteiro

Texto: Isolda Monteiro

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel