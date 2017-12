Dr. Pessoa agradece a tramitação do projeto para climatização de ônibus

Usando o tempo destina aos pequenos avisos, o deputado Dr. Pessoa (PSD) agradeceu a agilidade na tramitação de projeto de Lei de sua autoria para a climatização de ônibus intermunicipais na Assembleia Legislativa. O parlamentar atribuiu a agilidade ao colega Aluísio Martins (PT).

“Quero elogiar a agradecer ao colega Aluísio Martins pela ajuda para meu projeto de climatização dos ônibus intermunicipais andasse rapidamente na Casa. Ele já passou por todas as comissões e agora só falta ser votado no Plenário”, disse Dr. Pessoa.

Em votação na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado petista fez uma emenda aditiva ao projeto ampliando o prazo para que as empresas adaptem os veículos usados à legislação. De acordo com a emenda, as empresas terão prazos de três anos para colocar ar condicionado em 50% da frota, de quatro anos, em 75%, e de cinco anos, em 100%. “É nosso dever e obrigação privilegiar os projetos que são de interesse da polução”, disse o deputado Aluísio Martins.

O autor da proposição tinha estabelecido um prazo de três anos para atendimento à determinação legal. Os veículos novos terão de ser dotados de ar condicionado. Aluísio Martins disse que a proposição tem um grande alcance social e leva em conta a necessidade de que os usuários sejam tratados com maior dignidade pelo sistema de transporte coletivo intermunicipal.





Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles