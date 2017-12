Dr. Hélio vai a Parnaíba para lançamento do Mutirão da Catarata

O tempo de dois minutos para os pequenos visos foram usados pelo deputado doutor Hélio (PR) para comunicar que amanhã, dia 30, ele estará no município de Parnaíba, com o secretário Florentino, para o lançamento do mutirão de catarata, que será realizado no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde.

O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) usou o tempo de dois minutos para os pequenos visos para comunicar que amanhã, dia 30, ele estará no município de Parnaíba, com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, para o lançamento do Mutirão de Catarata, que será realizado no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde.



De acordo com o parlamentar, o mutirão irá atender cerca de 350 a 400 pessoas. Será feita uma triagem, para que o oftalmologista que irá receber os pacientes, para a realização dos procedimentos, possa fazer um diagnóstico, para saber quem realmente necessita ser operado.



“É um procedimento muito importante, que a Secretaria Estadual da Saúde (Sesapi) e o governo do Estado estão desenvolvendo, porque estão dando a possibilidade que muitas pessoas que precisam fazer esse tipo de tratamento, possa fazê-lo, gratuitamente, pelo SUS (Sistema único de Saúde) e na sua cidade ou região’, esclareceu.



Dr. Hélio reforçou o convite para aquelas pessoas que já estão inscritas para a triagem compareçam ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde. Por fim, o deputado parabenizou as ações desenvolvidas pelo secretário de Saúde, que são os mutirões, como o de catarata, varizes e cirurgia geral. Ele informou que no mês de dezembro serão realizados os mutirões de cirurgias gerais e pediátricas, desenvolvidas pela Sesapi.



“Também quero informar que hoje estivemos na Acadepol, em Teresina, no lançamento do curso de formação dos agentes penitenciários, para que os habilite a utilizar os equipamentos novos que finalmente chegaram ao Piauí, que são as pistolas ponto quarenta. Depois de trinta anos de SEJUS é a primeira vez em que os agentes penitenciários irão dispor desse tipo de equipamento, para sua atividade profissional”.



Dr. Hélio disse também que o curso foi oferecido a 150 agentes penitenciários, e que hoje, dia 29, será apresentado o cronograma de formação para o curso de novos agentes.



Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel