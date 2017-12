Dr. Hélio ressalta mutirões de cirurgias realizadas pela Sesapi

As ações desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), realizadas nos municípios piauienses, no âmbito de cirurgias diversas, em regime de mutirão, foi o destaque da fala do deputado doutor Hélio, durante o tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos, nesta segunda-feira, dia 04.

O parlamentar ressaltou que no dia de ontem, domingo, ele esteve, juntamente com o governador do Estado, os deputados Themístocles Filho (PMDB), João de Deus (PT), Georgiano Neto (PSD) e outros deputados, em um momento importante, no município de Buriti dos Lopes, onde aconteceu a entrega, pelo governador do Estado, do Hospital Municipal Mariano Lucas.

“É um hospital que algum tempo atrás tinha uma grande resolutividade na comunidade, mas que há seis anos estava fechado. Foi muito importante também, porque graças a essa ação que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Saúde, pelo secretário Florentino, que são os mutirões de cataratas, nós contemplamos a comunidade com aproximadamente cem cirurgias de catarata”, informou.

Doutor Hélio disse também que a ação é de grande importância, pelo alto valor de uma cirurgia de catarata e agora, ao alcance das comunidades humildes. Ele ressaltou que em Parnaíba, na semana passada, foi realizada a triagem com duzentas cirurgias que deverão ser realizadas.

“Nós atendemos em Parnaíba um total de trezentas e oitenta consultas, que irão gerar duzentas cirurgias. Mas já estamos com uma reserva de mais de trezentas pessoas que deverão ser atendidas em 2018, nos próximos mutirões”, disse deputado, acrescentando que conversou com o secretário Florentino, para que sejam desenvolvidas cirurgias geral e pediátrica e a incorporação de cirurgias de próstata, muito procuradas e demandadas.

“Vamos ter também o mutirão de varizes. É um momento em que gostaríamos de ressaltar o dinamismo e a desenvoltura de atuação do secretário Florentino, frente a Secretaria de Saúde, para o desenvolvimento do Estado”, finalizou.

João Mádison (PMDB)- O parlamentar ressaltou sobre a importância da Exposição Agropecuária e mais uma vez, convidou todos os deputados e a população de modo geral, para visitarem a Expoapi 2017.

Ele falou da importância da vaquejada, dos leilões, dos rodeios e da visita também, de crianças que não conhecem um boi ou um cavalo, que possam ir até a exposição. João Mádison informou que entrou com um requerimento, para que suas faltas possam ser abonadas a partir de amanhã, quando ele irá se dedicar a exposição. O deputado Themístocles Fillho, parabenizou o parlamentar, como também os deputados Edson Ferreiras e Mauro Tapety (PMDB, pela organização nas exposições agropecuárias, realizadas no estado do Piauí. Lindalva Miranda

As ações desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), realizadas nos municípios piauienses, no âmbito de cirurgias diversas, em regime de mutirão, foi o destaque da fala do deputado Dr. Hélio Oliveira (PR), durante o tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos nesta segunda-feira (4).



O parlamentar ressaltou que no domingo (3), acompanhou o governador Wellington Dias, o presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (PMDB), João de Deus (PT), Georgiano Neto (PSD) e outras lideranças políticas no município de Buriti dos Lopes, onde aconteceu a entrega do Hospital Municipal Mariano Lucas.



“É um hospital que algum tempo atrás tinha uma grande resolutividade na comunidade, mas que há seis anos estava fechado. Foi muito importante também, porque graças a essa ação que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Saúde, pelo secretário Florentino, que são os mutirões de cataratas, nós contemplamos a comunidade com aproximadamente cem cirurgias de catarata”, informou.



Dr. Hélio disse também que a ação é de grande importância, pelo alto valor de uma cirurgia de catarata e agora, ao alcance das comunidades humildes. Ele ressaltou que em Parnaíba, na semana passada, foi realizada a triagem com duzentas cirurgias que deverão ser realizadas.



“Nós atendemos em Parnaíba um total de trezentas e oitenta consultas, que irão gerar duzentas cirurgias. Mas já estamos com uma reserva de mais de trezentas pessoas que deverão ser atendidas em 2018, nos próximos mutirões”, disse deputado, acrescentando que conversou com o secretário Florentino, para que sejam desenvolvidas cirurgias geral e pediátrica e a incorporação de cirurgias de próstata, muito procuradas e demandadas.



“Vamos ter também o mutirão de varizes. É um momento em que gostaríamos de ressaltar o dinamismo e a desenvoltura de atuação do secretário Florentino, frente a Secretaria de Saúde, para o desenvolvimento do Estado”, finalizou.



O deputado João Mádison (PMDB) ressaltou a importância da Exposição Agropecuária do Piauí (Expoapi) e mais uma vez convidou todos os deputados e a população para visitarem o parque Dirceu Arcoverde, destacando a vaquejada, leilões, rodeios e shows, levando as crianças para conhecerem os bois, cavalo e outros animais ali expostos.

João Mádison informou que entrou com um requerimento, para que suas faltas possam ser abonadas a partir de amanhã, quando ele irá se dedicar a exposição. O deputado Themístocles Fillho (PMDB) parabenizou o parlamentar, como também os deputados Edson Ferreira (PSD) e Mauro Tapety (PMDB) pela organização nas exposições agropecuárias realizadas no Piauí.



Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel