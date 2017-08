Dr. Hélio prevê cassação de prefeito

O deputado Dr. Hélio (PR) disse estar certo de quer o prefeito de Canto do Buriti, Marcos Nunes (PP) perderá o mandato, uma vez que já foi condenado em primeira instância. Ele acusou o prefeito de impedir vários benefícios para a cidade, inclusive com recursos de emendas de sua autoria. Em seguida, o deputado falou de projetos importantes em Canto do Buriti, como o do melão, que já exporta para o exterior, produzindo três toneladas por hectare e empregando quase mil pessoas.





Dr. Hélio disse que sugeriu a criação do Festival do Melão em Canto do Buriti, mas o prefeito não aceitou. Ele vê a necessidade de cassação do prefeito, pois não dá para se suportar por quatro anos um gestor dessa natureza. Em seguida, o deputado falou sobre as melhorias no ensino estadual, inclusive no tocante ao transporte escolar.





O deputado Dr. Pessoa (PSD) disse que vem aguardando, há quase um ano, a decisão da Justiça sobre três ações que moveu contra o prefeito de Teresina.





Em aparte, o deputado Júlio Arcoverde (PP) defendeu o senador Ciro Nogueira de ataques nas redes sociais, afirmando que a resposta do PP é trazer benefícios para o Estado. Ele afirmou que o ministro da Saúde poderá ir pessoalmente a Parnaíba, para autorizar a ampliação do Hospital Dirceu Arcoverde.





Também o deputado Rubem Martins (PSB) ofereceu aparte, para dizer que não entende como o dirigente máximo do PT alfineta tanto o senador Ciro Nogueira. Ele considerou perseguição do PT os ataques contra o senador nas redes sociais.





Outro aparte solidário com o senador Ciro foi do deputado Fernando Monteiro (PRTB). Ele disse que o senador está lutando pela nova barragem de Algodões, tendo mostrado sua atuação para que o governo do Estado contraísse empréstimos.





Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno