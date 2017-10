Dr. Hélio Oliveira discute parceria com presidente do Fecomércio

O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) informou hoje (3), no espaço destinado aos pequenos avisos, que se reuniu com o presidente da Federação do Comércio do Piauí (Fecomércio-PI), empresário Valdecir Cavalcante, quando, segundo ele, discutiram sobre a possibilidade de uma parceria daquele entidade com o Governo do Estado visando a conclusão do Porto de Luiz Correia.Afirmou o parlamentar do PR que Valdecir Cavalcante é um homem que tem demonstrado uma grande capacidade de realizar empreendimentos.

“Na conversa que tivemos, observei que ele quer contribuir para que o Piauí realize o sonho de ter o seu porto”, acrescentou.

Dr. Hélio Oliveira declarou que ele e Valdecir Cavalcente deverão se reunir brevemente com o governador Wellington Dias para tratar sobre a formação da parceria entre o Fecomércio e o Governo do Estado. Ele ressaltou que o projeto a ser apresentado ao chefe do Poder Executivo prevê, além do porto, a construção de uma marina destinada a embarcações de pequeno porte.





J. Barros - Edição: Katya D'Angelles