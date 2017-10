Dr. Hélio Oliveira defende beneficiários do INSS

O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) ocupou a tribuna, hoje (9), para defender requerimento de sua autoria, que foi aprovado por unanimidade, em que pede esclarecimentos ao superintendente regional do INSS no Piauí, Ney Ferraz Júnior, e à direção do Banco Bradesco sobre o atendimento dos beneficiários da Previdência Social no município de Santa Cruz dos Milagres.





Dr. Hélio Oliveira disse que as atividades do banco postal foram encerradas em Santa Cruz dos Milagres e os beneficiários do INSS devem agora ser atendidos pelo Bradesco. “Ocorre que ficamos sabendo pelo prefeito daquela cidade, Wilney Rodrigues (PR), que o Bradesco quer obrigar os beneficiários a abrirem conta corrente, o que não pode ocorrer, por isso esperamos que a situação seja esclarecida”, assinalou ele.





Três requerimentos do deputado Dr. Hélio Oliveira visando beneficiar o município de Ribeira do Piauí, na região Sul, também, foram aprovados. Ele requereu ao Governo do Estado a instalação de uma academia popular, do Programa Piauí Conectado, que fornece internet gratuita à população, e do Conselho da Juventude naquele município.

J. Barros - Edição: Caio Bruno