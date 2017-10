Dr. Hélio denuncia existência de lixão em Canto do Buriti

O deputado Dr. Hélio (PR) ocupou o espaço dos “pequenos avisos” para denunciar a existência de um lixão na cidade de Canto do Buriti, localizada no a 350 km ao sul do Piauí, que vem prejudicando bastante a saúde da população.





“Eu estive lá na semana passada e pude ver de perto o transtorno que o lixão vem causando aos moradores de Canto do Buriti”, disse Dr. Hélio, lembrando que este tipo de recolhimento e depósito de lixo está proibido por lei desde 2014.

“A lei do tratamento dos resíduos sólidos não é cumprida pelas prefeituras, que começam fazendo o recolhimento errado do lixo, em caminhões, ao invés de usarem os veículos apropriados.”















Edmundo Moreira – Edição: Katya D’Angelles