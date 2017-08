Dr. Hélio anuncia duplicação de avenida que liga Luís Correia à praia do Coqueiro

O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (PR) anunciou, em discurso na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (02), o alargamento da avenida que sai da sede do município de Luís Correia em direção ao povoado Coqueiro. O parlamentar lembra que a via tem tráfego intenso na região e grande importância para o turismo no Litoral Piauiense.

O deputado também destacou, em seu pronunciamento, a inauguração de obras e autorizações feitas pelo governador Wellington Dias, nas áreas de infraestrutura, saúde e mobilidade urbana, em visita oficial ao Litoral, nessa terça-feira (1). Dr. Hélio observa que as obras inauguradas e visitadas pelo chefe do Executivo Estadual foram objeto de requerimentos do parlamentar e aprovados na Assembleia Legislativa.

“Nós visitamos obras importantíssimas para o Estado do Piauí que estão em andamento, como o Centro Especializado em Reabilitação Daniele Dias, tipo IV, em Parnaíba, orçada em mais de R$ 5 milhões; as obras do Porto do Tatus e asfaltamento de ruas e avenidas, no município de Ilha Grande; a ponte Simplício Dias, que vai receber recursos da ordem de R$ 4 milhões. Todas essas melhorias foram pedidas através de requerimentos, aqui na Assembleia”, lembra Dr. Hélio.

O parlamentar afirmou, ainda, que o Mercado do Caramuru, outra obra sonhada pela população de Parnaíba e que já está em fase final de licitação, é uma antiga luta sua. Dr. Hélio falou, também, da revitalização do Porto das Barcas, que receberá recursos da ordem de R$ 8 milhões.

“Tivemos a imensa alegria de participar da entrega de títulos de propriedade de imóveis através da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí, a Emgerpi. Isso foi facilitado depois que apresentamos, aqui, um indicativo de Projeto de Lei para facilitar as condições para regularizar os imóveis. O Governo apresentou uma mensagem de lei e, com isso, foram regularizados mais de mil títulos de propriedade no Conjunto Morais Souza”, frisa o deputado

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles