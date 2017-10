Doutor Pessoa repercute homenagens que recebeu em Parnaíba

O deputado Doutor Pessoa repercutiu em pronunciamento no pequeno expediente na sessão desta segunda-feira(16), as homenagens que recebeu na cidade de Parnaíba, no último final de semana.

Ele disse que prestigiou 3 eventos: o lançamento de um livro do ex-governador Mão Santa, de seu aniversário e a abertura da Feira Agropecuária de Parnaíba.

Doutor Pessoa também agradeceu a recepção que recebeu do ex-governador Zé Filho e do povo da Parnaíba. “Me senti muito bem recebido e é bom quando a gente chega num lugar e recebe tanto carinho e atenção do povo”, disse o deputado. Que concluiu convidando os colega deputados e ao povo em geral, na próxima quarta-feira, quando ele vai receber a Medalha de Honra ao Mérito da cidade de Parnaíba, concedida pela Câmara Municipal.

Edmundo Moreira – Edição: Katya D’Angelles