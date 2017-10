Diretor dá prazo de 16 anos pra universalizar saneamento

Problemas relacionados a falta água em Teresina estão sendo discutidos hoje (4) em audiência pública na Comissão de Infraestrutura e Política Econômica da Assembleia Legislativa sob a presidência do deputado Evaldo Gomes (PTC). A proposta foi feita pelo deputado Marden Menezes (PSDB) que por motivo de saúde não participou das discussões.





Participam da audiência o secretário da Defesa Civil, deputado Hélio Isaías (PTB ), João de Deus (PT), que é o líder do Governo na Assembleia legislativa, Robert Rios PDT) e Juliana Moraes Souza (PMDB), Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Casa. O diretor presidente da Empresa Águas de Teresina, Italo Joffily disse que “o investimento no setor de saneamento é complexo porque o serviço é coletivo e integrado”.





Segundo ele os trabalhos com intuito de diminuir o impacto causado pelo período seco dos meses de setembro, outubro e novembro foram iniciados ainda no mês de julho, também para tentar resolver o abastecimento a longo prazo na capital. Outro problema constatado foi a existência de muita ligação clandestina em Teresina. E o prazo de conclusão para cobertura de esgoto sanitário de Teresina é de 16 anos.





Representando a Agespisa, foi convidado para a Audiência Pública, Emanuel Bonfim Veloso Filho. Ele disse que parte do serviço no interior do Estado está normalizado, na maioria das cidades piauienses. Os investimentos são constantes. Hoje, a Agespisa atua em 155 cidades piauienses.





Márcia Regina Siqueira de Carvalho Gomes, moradora do Residencial Orgulho do Piauí, disse que há 1 ano e 9 meses residem naquele local 1.368 pessoas em apartamentos do plano Minha Casa, Minha Vida. A população reclama do péssimo cheiro e da cor da água.

Emerson Brandão