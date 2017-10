Dia Mundial da Obesidade debate a situação no Piauí

No Dia Mundial da Obesidade foi realizado hoje (11) um encontro no Plenarinho da Assembleia Legislativa com o apoio do Poder Legislativo, do deputado Themístocles Filho (PMDB) e o deputado B. Sá (PP). O encontro reuniu médicos e demais profissionais da área que discutiram o quadro da obesidade no Estado do Piauí.

O médico Marlon Moreno disse que, hoje, 53% da população piauiense é de obsessos, desde a última década devido a alimentação errada com produtos industrializados. Isso tem causado doenças como diabetes, hipertensão, câncer do útero, pâncreas.

A prevenção, segundo o médico, “ traz melhora com dieta e exercícios físicos”. Até 2040 segundo as pesquisas, a população mundial chegará a 50% obsessa. Nesses casos, crianças tornam-se doentes crônicas e progressivas.

A última pesquisa mostra que o Estado do Rio de Janeiro tem o maior índice de obesidade do Brasil. O quadro foi mostrado no último Congresso realizado em Florianópolis, dia 04 a 07 de outubro.

Também participaram dos debates sobre obesidade as nutricionistas Fernanda Martins e Regiele Oliveira; a psicóloga Sildinéia Pires; e os médicos Marlon Moreno e Antonio Moreira Mendes Filho

Pesquisa – Conforme pesquisa do Ministério da Saúde, 51,6% da população de Teresina está com excesso de peso. Teresina está em oitavo lugar entre as capitais do Brasil. Com destaque para as pessoas com menor tempo de estudo e na faixa etária de 55 a 64 anos de idade.









Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles