Deputados solicitam água para municípios do interior do Piauí

O deputado estadual Wilson Brandão (PSB) apresentou, durante sessão ordinária realizada na manhã desta segunda-feira (02), três requerimentos solicitando melhorias na distribuição de água na cidade de Pedro II.

No primeiro ofício, Wilson Brandão requereu da Secretaria de Estado da Defesa Civil a perfuração de uma bateria de poços e a liberação de dez carros pipas para abastecer o município de Pedro II. O deputado socialista também solicitou do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a perfuração de poços no município.

Comunicação – Foi lido, durante o pequeno expediente requerimento do deputado Luciano Nunes (PSDB) que requer o envio de ofício aos diretores no Nordeste das empresas de telefonia móvel Vivo e Tim solicitando a melhoria do sinal na cidade de Bom Jesus.

Já a diretoria de relações institucionais no Nordeste da Oi/Velox encaminhou a Assembleia Legislativa resposta ao requerimento do deputado Júlio Arcoverde (PP) solicitando melhorias dos serviços na cidade de Tanque do Piauí.

Melhorias – O deputado Francis Lopes (PRP) também apresentou requerimento que seja encaminhado ofício ao presidente da Eletrobras Piauí solicitando que a inclusão das localidades Lagoa das Carnaíbas, Piador, Angico e Umburana, zona rural do município de Bela Vista do Piauí no Programa Luz para Todos.

Já o deputado Dr. Pessoa (PSD) apresentou requerimento solicitando a instalação de um quebra-molas na PI 224.

Laryssa Saldanha