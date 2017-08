Deputados repercutem sucesso de evento realizado em Castelo do Piauí

O Canyon Fest Poti ocorrido no último final de semana, na cidade de Castelo do Piauí, cujo objetivo foi promover o Cânion do Rio Poti, unindo turismo, arte e cultura, foi um dos assuntos abordados pelo deputado João de Deus (PT), na tribuna da Assembleia Legislativa.

“Foi uma acontecimento na cidade que contou com emendas parlamentares e o mais importante a princípio foi a possibilidade de explorar o potencial turístico da região extremamente rica. O jovem prefeito Magno em parceria com o governo do estado está focado junto com os prefeitos de Buriti dos Montes e Juazeiro do Piauí, no trabalho para desenvolver na região o turismo sustentável”, disse.

O deputado Marden Meneses (PSDB) falou que o festival turístico movimenta bastante a região divulgando o potencial turístico trazendo turistas e aquecendo a economia local. “Entendemos que a criação da área ambiental, mas devemos dar um passo além e devemos dar um passo a mais no sentido de promover o governo federal nesta realidade, pois estruturar, manter e preservar o parque não é barato para o erário e na minha modesta opinião como o patrimônio é do Brasil, com vestígios arqueológicos, entendo que o envolvimento do governo federal trará um envolvimento maior”, defende.

Em aparte, o deputado Luciano Nunes (PSDB) parabenizou João de Deus por trazer o tema e falou da importância de estimular políticas públicas para o turismo e infraestrutura na região. “Já houve avanços, tive a oportunidade de participar de uma comitiva do movimento Pense Piauí, temos que cumprir o papel de divulgar e alocar recursos para desenvolver este potencial” , disse Luciano Nunes.









Isolda Monteiro – Edição: Katya D’Angelles