Deputados querem programa Mais Energia em Curimatá

Os deputados Gustavo Neiva (PSD) e Luciano Nunes apresentaram requerimento solicitando à Eletrobras Piauí a inclusão do bairro Nova Curimatá, em Curimatá, no programa Mais Energia, que visa acabar com as gambiarras e regularizar o fornecimento de energia aos consumidores.

“Estamos pedindo ao diretor da Eletrobras Arquilau Amorim que resolva este problema. A população daquele bairro tem reclamado há vários anos, principalmente porque falta energia todos os dias. Agora, aproveitando esse programa, seria interessante incluir Nova Curimatá para atender a esse desejo do povo”, disse Gustavo Neiva.

O deputado Evaldo Gomes (PTC) solicitou ao governador Wellington Dias e ao DER a colocação de três fileiras de tartarugas na PI 115, em frente a Escola Oscar Gil Castelo Branco, povoado Santa Alice, em Jatobá do Piauí. Ele alega que centenas de estudantes estão expostos ao perigo quando precisam atravessar a estrada porque os carros passam em alta velocidade.

