Deputados querem auditoria em contratos do Governo para PPPs

Os deputados Robert Rios (PDT) Gustavo Neiva (PSB), Rubem Martins (PSB) e Marden Menezes (PSDB) solicitam ao Tribunal de Contas do estado auditoria dos contratos do Giverno do Piauí com a Fundação Getúlio Vargas para o acompanhamento das Parcerias Público Provadas e sobre a contratação sem processo licitatório da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo para ministrar curso sobre PPP e Concessões no valor de mais de R$ 887 mil.

Foram lidos, durante o pequeno expediente nesta quinta-feira (03) requerimentos de autoria do deputado Dr. Pessoa (PSD) que beneficiarão os municípios de Alto Longá, Beneditinos e Amarante.

Para Alto Longá o parlamentar solicita a instalação de poço tubular, na zona rural; em Amarante, a instalação de um centro de convivência para pessoa idosa e em Beneditinos a instalação de uma academia popular, na zona rural. “Esta academia contribuirá para a qualidade de vida daquela região, em especial da população idosa”, disse.

O deputado Francis Lopes (PRP) solicitou ao secretário de Estado da Defesa Civil, Hélio Isaías, perfuração de poço tubular nas localidades Dominguinhos e Floresta, situados no município de Simplício Mendes. “A escassez de água é um forte entrave para o desenvolvimento socioeconômico, à subsistência da população. A necessidade é grande devido o difícil acesso a água potável para o consumo humano”, explica Francis Lopes.

Preocupado com os transtornos causados pela fusão ds linhas 516 e 004 de transporte urbano, em Teresina, o deputado Henrique Rebêlo (PT) solicita à secretaria Municipal de Transportse Trânsito a suspensão da medida que altera a rotina dos usuários dos bairros Lourival parente, Morada Nova, São João, IAPC e Cristo Rei. “A medida trouxe muitos transtornos aos usuários, especialmente por ter sido implementada exatamente no primeiro dia do período letivo 2017”, afirma. Isolda Monteiro

Isolda Monteiro - Edição: Katya D'Angelles