Deputados prestigiam transmissão de cargo no Karnak

Vários parlamentares e o presidente da Assembleia, Themístocles Filho (PMDB), participaram da tramissão do cargo á vice-governadora Margarete Coelho (PP). Ela assumiu interinamente ontem (13), o Governo do Piauí até o dia 25 quando o governador Wellington Dias retorna de viagem oficial ao Canadá.





A transmissão do cargo aconteceu em clima de descontração, no gabinete do governador Wellington Dias, no Palácio de Karnak. Presentes, além de Themístocles Filho, os deputados estaduais Aluísio Martins (PT), Evaldo Gomes (PTC), Fernando Monteiro (PRTB), Francis Lopes (PRP), Georgiano Neto (PSD), Hélio Isaias (PP, atual secretário de Defesa Civil), Dr. Hélio Oliveira (PR), João de Deus (PT), João Mádison (PMDB) e Liziê Coelho (PTB).



Margarete Coelho afirmou que o governo prossegue normalmente suas atividades. A governadora em exercício participa, na segunda-feira (17), de encontro sobre segurança pública, em São Paulo.

















Texto: Paulo Pincel

Fotos: Francisco Gilásio/CCom

Edição: Kattya D'Angelles