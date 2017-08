Deputados pedem obras e auditoria no transporte escolar do Estado

Os parlamentares estaduais apresentaram requerimentos na sessão plenária de hoje (2) pedindo, dentre outras coisas, realização de obras e voto de pesar. O deputado Rubem Martins (PSB) requereu ao Tribunal de Contas do Estado que seja realizada auditoria no Programa de Transporte Escolar coordenado pela Secretaria Estadual de Educação devido a denúncias de irregularidades ocorridas em 2016.





O deputado Wilson Brandão (PSB) pediu que seja encaminhado ofício ao Governo do Estado solicitando a recuperação asfáltica da estrada que liga a cidade de Esperantina ao Parque Ecológico Cachoeira do Urubu, no Norte do Estado. Ele solicitou ainda informações à Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias) sobre pesquisas e projetos do órgão no município de Conceição do Canindé, especialmente às margens do rio Canindé.





A Assembleia Legislativa aprovou voto de pesar pelo falecimento do senhor Francisco das Chagas de França, que morava em Luiz Correia, requerido pela deputada Juliana Moraes Souza (PMDB), que, também, apresentou requerimento pedindo licença de suas atividades no Poder durante o período de 7 a 11 deste mês.









J. Barros - Edição: Caio Bruno