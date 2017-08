Deputados parabenizam advogados pelo transcurso do seu dia

Os deputados Severo Eulálio (PMDB), B. Sá (PP) e Aloísio Martins (PT) parabenizaram os advogados pelo transcurso do seu dia amanhã (11) durante o espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária de hoje(10).

Severo Eulálio disse que o advogado é um defensor da justiça, da liberdade, da cidadania e da democracia, por isso merece ser homenageado.B. Sá afirmou que o advogado é um elo entre o cidadão e a justiça e destacou a aprovação pelo Senado Federal de Projeto de Lei que determina o respeito às prerrogativas desse profissional no exercício de suas atividades.

Ainda em sua fala, o deputado B. Sá informou que o senador Ciro Nogueira (PP) esteve com o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, tratando sobre a inclusão de Oeiras no Programa Cidade Digital, visando levar a internet para o povo daquela cidade.Em seguida, o deputado Aloísio Martins registrou a entrega de obras durante o transcurso dos 255 anos de emancipação política de Campo Maior, incluindo a reforma do Estádio Municipal Deusdedit Melo, e parabenizou o advogado pelo transcurso amanhã do seu dia.

Ainda no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) cumprimentou o governador Wellington Dias pela inauguração da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente em Teresina. Ele disse que apresentou requerimento pedindo a instalação de uma Delegacia de Meio Ambiente em Parnaíba visando defender a fauna e a flora no litoral do Estado.Por sua vez, o deputado Evaldo Gomes (PTC) defendeu, no espaço dos pequenos avisos, Projeto de Lei do Poder Executivo que dispõe sobre o sistema de transporte escolar no Estado, afirmando que ele transfere para os municípios a responsabilidade pela aplicação dos recursos destinados à prestação desse serviço que beneficia milhares de estudantes.

“Fui o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e dei parecer favorável à sua tramitação”, declarou ele.





J. Barros - Edição: Katya D'Angelles