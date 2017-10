Deputados garantem vagas para mais categorias em concursos da Semar

Mais categorias terão direito a disputar vagas para Auditor Fiscal Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, de acordo com emendas apresentadas à Mensagem 41/2017 do Poder Executivo aprovada, hoje (4), pela Comissão de Administração e Política Social, acatando parecer favorável do deputado Francis Lopes (PRP).

Francis Lopes disse que as emendas estabelecem que, também, poderão concorrer ao cargo as pessoas formadas em Biomedicina, Engenharia de Pesca e Assistência Social. A Mensagem já estabelecia que as vagas serão disputadas, por 24 profissionais, dentre eles, agrônomos, administradores, biólogos, engenheiros e veterinários.

“Como aprovamos aqui essas emendas, a matéria voltará para ser analisada pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para apreciação em plenário”, afirmou o deputado Wilson Brandão (PSB), presidente da Comissão de Administração.

O deputado Francis Lopes teve aprovado ainda parecer favorável à Mensagem 43/2017 que trata sobre autorização pela Assembleia Legislativa para que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (Fapepi) conceda bolsas de pesquisa, de estímulo à inovação e de transferência de tecnologia. Os valores e os critérios para concessão das bolsas serão definidos posteriormente.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles