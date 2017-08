Deputados discutem requerimentos em pequeno expediente

O presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (PMDB) esteve ontem em Brasília, em audiência com o Ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, para tratar sobre a veiculação da Tv Assembleia nos canais fechados Sky e Net, bem como a ampliação do sinal para vários municípios do Piauí.





“O ministro afirmou que em quarenta dias receberemos a autorização , estou baseado em Lei federal, a Tv Assembleia está toda enquadrada dentro desta Lei e precisamos que apenas o Ministério das Comunicações autoriza, qualquer deputado ou cidadão poderá observar que na Sky, o canal 29 está reservado para a TV”, disse. Robert Rios (PDT) elogiou a atuação do presidente da Casa. “Quero aplaudir Vossa Excelência que é um gigante incansável em defesa deste parlamento que deve muito ao seu trabalho”, disse Rios.





Durante o pequeno expediente o deputado Rubem Martins (PSB) comunicou que nesta manhã foram protocolados Tribunal de Contas do Estado dois ofícios solicitando a realização de auditorias nos contratos de transporte escolar do estado do Piauí , conduzido pela Secretaria de Educação e nos contratos da Fundação Getúlio Vargas e Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.





“Esperamos que o Tribunal dê o andamento necessário e correto já que esta Casa rejeitou os requerimentos apresentados pelos deputados”, disse. Os deputados Robert Rios (PDT), Gustavo Neiva (PSB) e Firmino Paulo (PSDB) integram a comissão.





O deputado Dr. Hélio (PR) informou que esteve hoje com o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí , Castro Neto, para solicitar urgência na restauração asfáltica na PI 113 que liga os municípios de José de Freitas e Lagoa Alegre. “Estive em José de Freitas em companhia da vereadora Andreia Ferreira e tivemos a oportunidade de ver a precariedade da PI 113 que liga o município a Lagoa Alegre. Hoje estive com o diretor do DER Castro Neto que garantiu que todas as providências estão sendo tomadas”.





O deputado Evaldo Gomes (PTC) informou que o presidente nacional do PTC, Daniel Tourinho, esteve em Teresina e fez o relato sobre a discussão da reforma política no Congresso. “Lógico que não existe nenhum consenso, há possibilidade do Distritão ser aprovado, os mais votados terão a garantia dos seus mandatos diferentemente de hoje. Pelo relato do presidente o que vai mudar de início é a Cláusula de Barreira, muita coisa ainda pode acontecer, mas não acredito em mudanças muito grandes. Digo que o PTC está preparado para as mudanças”,afirma.









Isolda Monteiro - Edição: Caio Bruno