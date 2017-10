Deputados defendem celeridade na tramitação de matérias nas comissões técnicas

No tempo de dois minutos, o deputado Severo Eulálio (PMDB) lembrou que amanhã, às 8 horas, haverá a audiência pública, no âmbito da Comissão de Finanças, para tratar do pedido, aprovado pelo plenário, de autoria do deputado Rubem Martins (PSB), Luciano Nunes (PSDB), Marden Meneses (PSDB) e Gustavo Neiva (PSB, para que seja possível a realização do projeto de lei.

No tempo de dois minutos, o deputado Severo Eulálio (PMDB) lembrou que amanhã, às 8 horas, haverá a audiência pública, no âmbito da Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa para tratar da audiência pública aprovada pelo plenário, de autoria dos deputados Rubem Martins (PSB), Luciano Nunes (PSDB), Marden Meneses (PSDB) e Gustavo Neiva (PSB) para discussão da proposta do Executivo que eleva impostos de vários produtos.

“Em seguida terá a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Na quarta-feira, o secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, estará aqui, para apresentar um relatório do segundo quadrimestre. Aproveito a oportunidade, para convidar a todos os deputados, para estarem às 9h da manhã, para que possamos ter conhecimento da real situação em que o Estado está. Em seguida iremos fazer nossa reunião da Comissão de Finanças, que já é tradicional, onde iremos levar a proposta do cronograma de tramitação da lei orçamentária anual, para que seja aprovado”, explicou o presidente da Comissão, Severo Eulálio.





O deputado João Mádison (PMDB) convesou com o deputado Cícero Magalhães (PT) sobre a necessidade de agilizar os projetos que, segundo ele, saem da CCJ e ficam “empacados” em outras comissões. “Estou pedindo a ele, Cícero, que é relator de alguns projetos, para que possamos votar ainda essa semana, os projetos importantes e de interesse não só do governo, mas nosso também”, disse João Mádison.



O deputado Themístocles Filho (PMDB) disse que todos os presidentes das comissões são os principais responsáveis pela tramitação dos projetos. O deputado Cícero Magalhães ressaltou que não falta às comissões e acha importante a correria com o setor patronal, por exemplo, que esteve na Alepi, na semana passada e fez pressão.

“Mas eu queria pedir a colaboração dos meus pares, porque mais de duzentas casas pegaram fogo, em um assentamento do pessoal do MST (Movimento dos Sem Terra) e eu queria ter a sensibilidade dos meus pares com outro lado da moeda, para aqueles que estão precisando de uma casa”, observou o deputado Cícero Magalhães.



Texto: Lindalva Miranda Edição: Caio Bruno