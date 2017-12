Deputados comemoram a realização da 67ª Expoapi

Os deputados João Madson (PMDB), Edson Ferreira (PSD) e Francis Lopes (PRP) comemoram, na manhã desta segunda-feira (11), a realização da 67ª Exposição Agropecuária do Piauí (Expoapi), que aconteceu entre os dias 02 e 10 de dezembro no Parque de Exposição Dirceu Arcoverde em Teresina. O deputado João Madson, atual presidente da Associação Piauiense de Criadores de Gado Zebu (APCZ) destacou os valores movimentados e as melhorias realizadas no Parque. “Vamos encerrar o nosso mandato na APCZ com a maior exposição dos últimos 20 anos no Piauí. Para nós, foi a maior festa que já tivemos. Mesmo no último dia a todas as áreas estavam lotadas. Na pista, de Gir leiteiro, foram mais de 150 animais disputando na pista. Nelore, 134 também na pista. Foram mais de mil ovinos e caprinos na Expoapi, mais de 220 cavalos manga larga machador. Foram 920 senhas vendidas para a vaquejada, e não vendemos mais porque não tinha mais condição. E os nove leilões foram concretizados com sucesso.



O primeiro leilão de cavalos deu R$ 1.680.000,00, o de nelore deu R$ 400.000,00, o nosso leilão da Fazenda JM e convidados chegamos a R$ 500.000,00, um dos maiores dos últimos tempos. E muitos outros foram um sucesso”, comemorou João Madson. “As bandas foram maravilhosas, não houve uma briga e nenhuma morte. Nós recuperamos o parque, colocamos asfalto novo, fizemos banheiros novos, novos dormitórios, melhoramos a iluminação e o Parque de Vaquejada. Então nós só temos a agradecer a todos os parceiros nesse vento”, completou o parlamentar.





“Quero agradecer pelo convite para participar dessa festa tão bonita e parabenizar o deputado João Madson que está afrente daquela gigante cidade. Nós estivemos lá no sábado e vimos uma multidão incalculável, e estive ontem também, no final da última etapa da vaquejada. Quero parabenizar também a AVAPI e todos os responsáveis pela vaquejada, que foi um circuito maravilhoso”, disse o deputado Francis Lopes. “Sem nenhuma dúvida a nossa 67ª Expoapi foi a maior feira agropecuária do Nordeste de 2017 e maior feira do Estado dos últimos 20 anos. Deputado João Madson ao lado do deputado Maro Tapety e toda a sua equipe fizeram um trabalho brilhante em todos os sentidos.Tivemos cursos, treinamentos, venda de máquinas, implementos, exposições e campeonatos de várias raças. Foi uma festa maravilhosa. E o volume de recursos negociador foram milhões de reais que ainda serão calculados. E quero agradecer a todos deputados que colocaram emendas para a realização da Exposição, que possibilitaram e ajudaram e muito a realização deste grande evento”, disse o deputado Edson Ferreira.

O presidente da Assembleia, deputado Themístocles Filho (PMDB) parabenizou os deputados João Madson e Edson Ferreira pela realização da 67ª Expoapi. “Foi uma festa belíssima e muito bem organizada. Parabéns a todos os parlamentares envolvidos na organização”, disse.