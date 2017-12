Deputados aprovam viagem do governador aos Estados Unidos

Os deputados estaduais aprovaram, na sessão plenária de hoje (4) da Assembleia Legislativa, o Projeto de Resolução 12/2017 da Mesa Diretora que concede autorização ao governador Wellington Dias para viajar aos Estados Unidos no período de 05 a 14 deste mês, acompanhado de sua mulher, a deputada federal Rejane Dias (PT), secretária estadual de Educação.





Ao solicitar autorização do Poder Legislativo para fazer a viagem, Wellington Dias justificou que acompanhará a realização de exames de sua filha, Daniely Dias, no Centro de Pesquisas Neurológicas da Universidade da Filadélfia. Na ausência do governador, assumirá a chefia do Poder Executivo a vice-governadora Margarete Coelho.

Ainda na ordem do dia da sessão plenária, os deputados aprovaram em segunda discussão a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 03/2016 do Poder Executivo que altera o artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Piauí modificando o cálculo dos limites fiscais para as despesas primárias correntes do Estado. A votação foi nominal e a proposta recebeu votos favoráveis de 25 parlamentares.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles