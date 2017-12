Deputados aprovam contas da gestão de Wilson Martins

Por 23 votos a favor, os deputados estaduais aprovaram hoje (20) as contas do Estado referentes ao ano de 2013, quando Wilson Martins era governador do Piauí. As contas já foram aprovadas pela controladoria geral do Estado e pelo Tribunal de Contas, sem ressalvas. A aprovação pelo Legislativo é uma exigência constitucional. Sete deputados estavam ausentes da sessão.

Também foi aprovado na sessão de hoje o projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde. Este fundo regula a aplicação dos recursos nas diversas atividades do setor de saúde, bem como os investimentos em infraestrutura, novos hospitais, unidades básicas de saúde e ampliação dos serviços.

Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno