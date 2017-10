Deputado solicita da PM providências para casa de shows que incomoda comunidade

O deputado estadual Evaldo Gomes (PTC) apresentou, na manhã desta segunda-feira (16), requerimento solicitando do coronel da Polícia Militar Carlos Augusto Gomes, providências em virtude da poluição sonora provocada por uma casa de shows, localizada na rua Diamantino, bairro Socopo. Segundo o documento, são realizadas eventos nos feriados e finais de semana, das 19h às 5h, prejudicando o descanso noturno dos moradores residentes nas proximidades da casa de shows.

“Nós queremos que a polícia possa fazer uma investigação nessa casa de shows, na região do Socopo. As festas lá começam às 19h e só acabam às 5h da manhã, tirando o sossego os moradores da região. Então hoje eu estive conversando com o comandante da política militar, que mostrou-se aberto para chamar, inclusive a Secretaria de Segurança e a delegacia do silêncio, para trazer a paz para a região”, disse Evaldo Gomes.

O presidente da Casa, deputado Themístocles Filho, indagou o parlamentar sobre o andamento do requerimento. “A minha sugestão é que o requerimento seja encaminhando primeiro para a delegacia do silêncio, e depois para a Polícia Militar”, disse.

“Já houve várias reclamações na delegacia do silêncio feitas pela comunidade. Como houve uma alegação da Delegacia de também buscar um diálogo com o comando da Polícia Militar, nós estamos apresentando esse requerimento”, defendeu Evaldo Gomes.

Novos requerimentos – O deputado Evaldo Gomes apresentou ainda outros dois requerimentos nesta segunda. O primeiro, solicita ao Secretário de Transportes Guilhermano Pires, a manutenção da estrada vicinal localizada no assentamento Maracaí, na localidade Boa Esperança, na cidade de Inhuma. O segundo requerimento, solicita da Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) a perfuração de um poço tubular no povoado Barraca da Terra, zona rural da cidade de Campo Alegre do Fidalgo, com o intuito de melhorar o abastecimento de água da região.

Ordem do Dia – Na Ordem do Dia, o plenário aprovou por unanimidade a redação final do Processo AL nº15.306/17.









