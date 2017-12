Deputado ressalta importância de visita do ministro da Saúde em Parnaíba

A entrega de 800 equipamentos para pessoas com deficiências (orteses e próteses) foi o tema do discurso do deputado Hélio (PR) ocorrido ontem (11). A entrega ocorreu na cidade de Parnaíba e o secretário da Saúde, Florentino Neto juntamente com o secretário Mário Eduardo da Coordenadoria da Pessoa Com Deficiência também participaram do evento, ocorrido no último dia 6.





Dr. Hélio lembrou ainda que na última sexta-feira (8) o ministro da Saúde, Ricardo Barros, juntamente com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas e da governadora em exercício Margarete Coelho estiveram na cidade. “Ficamos muito felizes, porque nessa oportunidade o ministro assumiu o compromisso, firmando convênio com a Secretaria da Saúde do Estado e disponibilizando trinta milhões para ser investidos na construção do novo hospital Dirceu Arcoverde”.

O hospital, segundo o deputado, irá dar uma melhor condição de atendimento para a população. Ele disse ainda, que na mesma oportunidade o ministro autorizou a liberação de um acelerador linear, para a maternidade local.

“Com essa ação do Ministério da Saúde nós iremos fechar o circulo e dá possibilidade para que todas aquelas pessoas daquela região, possam fazer em Parnaíba, todo tratamento do câncer. Seguramente, irá beneficiar uma parcela muito grande da população, que precisa vir a Teresina para enfrentar filas, para fazer esse tipo de tratamento”, Esclareceu.

O parlamentar disse ainda sobre os programas de mutirão da catarata que4 está atendendo muitas pessoas e o ministro da Saúde garantiu a manutenção dos recursos, para todo o ano de 2018.

Lindalva Miranda - Edição Katya D'Angelles