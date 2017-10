Deputado relata visita a Avelino Lopes

O deputado Fernando Monteiro (PRTB) usou a palavra no tempo de dois minutos, para comunicar que ele esteve na cidade de Avelino Lopes, acompanhando o início de uma importante obra, realizada pelo governo do Estado, através do empréstimo da Caixa econômica Federal (CEF).





Segundo ele, a obra irá ligar a sede do município de Avelino Lopes, a divisa com a Bahia. “Uma obra que será o indutor do desenvolvimento de toda aquela região, já que vai reduzir o percurso de todos os piauienses que estão no extremo Sul do Estado, para a Bahia e Brasília”.





O parlamentar disse ainda que o município de Avelino Lopes irá deixar de ser uma cidade pequena, para se tornar uma cidade-passagem. Segundo ele, lá será um corredor de desenvolvimento e é uma obra que ele acompanhou com muito entusiasmo, por sua ligação com aquele município, desde o seu primeiro mandato.





“Tenho convicção e a certeza de que esta estrada vai transformar a economia e toda aquela região e impulsionar não só o desenvolvimento de Avelino Lopes, como também de toda aquela região”, disse o parlamentar, acrescentado que ele também esteve no município de Morro Cabeça do Tempo, onde tem sido tratado a questão do problema do fornecimento hídrico.





“É uma das cidades onde se tem o maior problema de abastecimento de água, e o governo já tem um programa de obras para o local, que com certeza irá amenizar o problema de água no lugar”, reiterou.













Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno