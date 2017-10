Deputado propõe criação de site para acompanhar obras do Governo

Iniciando a sessão ordinária dessa segunda-feira (16), o deputado Robert Rios (PDT) apresentou requerimento solicitando a criação de um endereço eletrônico que possibilite o acompanhamento de obras e serviços públicos que estão em execução no Piauí.

Em sua justificativa, o requerimento diz que o projeto busca ampliar os mecanismos de transparência e governança no Estado uma vez que é inerente que o cidadão faça parte do esforço público para contribuir, de forma positiva e ativa, no cumprimento e qualidade do serviço público. Para tanto, é dever do ente estatal promover mecanismos de participação popular nas ações e iniciativas que contemplam a sociedade piauiense.

Ainda no pequeno expediente, o deputado Luciano Nunes (PSDB) requereu a entrega de título de cidadão piauiense ao Sr. Luciano Magalhães, presidente da rede de clínicas odontológicas Coife Odonto.

Já o deputado Dr. Hélio (PR) requereu voto de louvor pelo dia do anestesiologista, comemorado nesta segunda, 16 de outubro.

Energia - O deputado Wilson Brandão, requereu que seja encaminhado ofício a Eletrobras Piauí para que seja suspenso o fornecimento de energia do alimentador que deriva do município de José de Freitas para os povoados Sítio Novo, Lagos do Martins, Quilombo, Coité, Soledade, Anajás, São Braz e Soturno e que estas referidas localidades sejam abastecidas pelo alimentador II da cidade de Altos.

Sessão Solene – O deputado José Hamilton (PTB) requereu a realização de uma sessão solene, no dia 8 de novembro de 2017, alusiva ao Dia Estadual das Filhas de Jó Internacional do Piauí. A Ordem das Filhas de Jó Internacional é a única organização paramaçônica estritamente feminina dentro da Maçonaria.