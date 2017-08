Deputado pede que Governo cancele verba que Detran dá à FGV

Em depoimento no horário dos pequenos avisos na sessão desta terça-feira(01), o deputado Robert Rios(PDT) pediu que o presidente da Assembleia, Themístocles Filho(PMDB) usasse seu prestígio junto ao Governo do Estado para que cancele o contrato firmado entre Detran e Fundação Getúlio Vargas – FGV, para administrar a verba publicitária do órgão de trânsito.

Robert disse que não compreendia porque o Detran gasta cerca de R$ 10 milhões por mês com a Fundação Getúlio Vargas, enquanto a população está precisando de campanhas educativas de trânsito. “Muitas vidas de piauienses poderiam ser salvas caso o Detran aplicasse o dinheiro arrecadado em campanhas educativas. E o que a FGV faz com nosso dinheiro ninguém sabe”, disse o deputado.

Exposição

O pronunciamento seguinte foi do deputado Rubens Martins(PSB), que elogiou a Exposição Feira Agropecuária que aconteceu no último final de semana na região Sul do Estado. Ele atribuiu ao prefeito Vianey o êxito do evento, marcado por bons negócios na pecuária de pequeno porte, bem como da pauta forrageira.

Já o deputado Luciano Nunes(PSDB) solicitou ao presidente Themístocles Filho(PMDB) que agilizasse a instalação da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, enquanto o deputado Aluízio Martins(PT), elogiou os eventos que o prefeito Luisin, de Nazaré do Piauí, promoveu na sua cidade no final do recesso.

O deputado Doutor Pessoa(PSD) destacou a viagem que fez a Esperantina durante o recesso parlamentar, atendendo convite do deputado Themístocles Filho. “Fiquei muito satisfeito com a receptividade da população e e encantado com o trabalho da Fundação Amare, uma organização não-governamental que presta relevantes serviços à população carente dos municípios da região Norte do Estado.

Repórter: Edmundo Moreira

Edmundo Moreira - Edição : Katya D'Angelles