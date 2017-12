Deputado enaltece papel de Themistocles Filho na aprovação de matérias

Ao agradecer hoje (20) o apoio de todos os parlamentares estaduais, o líder do Governo, deputado João de Deus (PT), enalteceu o papel do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), na aprovação das matérias do Poder Executivo. “Este ano, praticamente 100% das matérias de interesse do povo do Piauí foram aprovadas por esta Casa e o presidente Themístocles Filho foi um grande colaborador do Governo”, afirmou ele.





João de Deus afirmou que, ao contrário de anos anteriores, quando um grande número de matérias não constava na pauta de votações do final de ano, em 2017 poucas proposições deixaram de ser apreciadas em plenário. Ele destacou que “mais de 60 matérias da mais alta importância encaminhadas pelo Poder Executivo foram votadas por esta Casa”.





O parlamentar petista disse que a apreciação dos Planos de Cargos e Salários da Adapi (Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Piauí) e do Emater-PI (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí) não ocorreu em plenário porque os servidores desses órgãos preferiram deixar a conclusão dos debates sobre as matérias para 2018.





João de Deus ressaltou que os parlamentares de oposição deram uma grande contribuição ao Governo, pois com as suas críticas contribuíram para o aperfeiçoamento das matérias. “Apesar da crise financeira que atinge o país, o Governo está encerrando o ano inaugurando obras como aconteceu esta manhã com a entrega da reforma do Colégio Estadual João Henrique de Almeida Sousa”, acrescentou ele, desejando a todos um feliz natal e um próspero ano novo.





O presidente da Assembleia, deputado Themístocles Filho (PMDB), disse que as pesquisas têm mostrado a atuação dos parlamentares estaduais. “A maioria dos deputados representa quatro ou cinco municípios e nesses municípios toda pesquisa revela a preferência da população pelos seus representantes nesta Casa”, declarou Themístocles Filho, assinalando que o Parlamento é de grande importância e que poucos paises do mundo não contam com essa instituição democrática.