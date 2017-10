Deputado elogia atuação do Procon Assembleia

O deputado Luciano Nunes (PSDB) lembrou, durante sua fala por dois minutos, destinados aos pequenos avisos, que o Procon Assembleia completou um ano de funcionamento, no dia 11 de outubro de 2017, na capital. O parlamentar ressaltou que a iniciativa foi de sua autoria, juntamente com o deputado Marden Meneses (PSDB), em projeto aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi).





“Em parceria com o Ministério Público do Estado do Piauí, presta relevantes serviços, para o nosso Estado e para a nossa capital”. Luciano Nunes informou que este ano foram quase dez mil atendimentos realizados pelo Procon Assembleia, com exatos 9.248 (nove mil, duzentos e quarenta e oito) atendimentos, entre triagens, audiências e fiscalizações.





Desse total foram 3.959 (Três mil, novecentas e cinqüenta e nove) reclamações formalizadas, 1.113 (Mil, cento e treze) audiências realizadas e 2. 632 (Duas mil, seiscentas e trinta e duas) pessoas atendidas em audiências, 431 (Quatrocentos e trinta e um) acordos firmados, em audiências de conciliação.





“Nesse ano de atendimento foram atingidos o percentual de 86,31% (Oitenta e um, vírgula trinta e um por cento) de acordo firmados nessas audiências. Ou seja, de reclamações solucionadas, dos consumidores piauienses”, observou.





O deputado disse também que está em fase de projeto e sobre a coordenação do Procom Assembleia, para 2018, o Procon online, que será uma extensão do Procon Assembleia, para as cidades do interior, que não possuem um órgão de defesa do consumidor; o Procon WhatsApp; que prestará informações aos consumidores, por meio do aplicativo de celular, o Procon na Escola; que ministrará palestras nas escolas sobre os direitos do consumidor, Um minuto Procon; em parceria com a Rádio Assemblelia, para orientar consumidores entre outras ações.





“É com muita alegria que eu registro esse ao de funcionamento do Procon Assembleia e gostaria aqui de agradecer a Vossa Excelência, deputado Themístocles Filho, que foi com o seu comando, que o Procon foi instalado na Assembelia, com os relevantes serviços e que servem de modelo para várias Assembleia do Brasil. E gostaria de citar os colaboradores que trabalham no Procon Assembleia, para homenageá-los”.





O parlamentar se referiu ao senhor Carlos Henrique Borges de Albuquerque, que trabalha no atendimento, Elias Monteiro da Cruz Neto que é conciliador, Francisco André Nascimento Soares, que é coordenador, Gustavo Gil Lima Castelo Branco que é chefe de divisão de fiscalização, Íngrid Leite Guimarães que trabalha no atendimento, Irno Valber Mendes da Silva que é conciliador, Lucas Fernando de Oliveira Pinto que trabalha no atendimento, Maria Marcília de Alencar dos Santos que é conciliadora, Michel Alcobata Ribeiro Coelho que é chefe de divisão de atendimento, Rebeca Matos Canuto que é chefe de divisão de cartório, Roberta Castelo Branco Carvalho que trabalha no cartório, Tainá Maria Nunes Veloso que é conciliadora, Valéria Macedo Nunes que é conciliadora, Iure Freitas Campos que trabalha no cartório.





“Em nomes desses servidores e colaboradores que fazem o Procon Assembleia no dia a dia, eu gostaria de parabenizar a todos, por este um ano de funcionamento. Muito obrigado”, reiterou o deputado Luciano Nunes.





THEMÍSTOCLES FILHO (PMDB) – O presidente da Alepi, ressaltou sobre os relevantes serviços prestados pelo Procon Assembleia, à capital do Piauí e destacou que o projeto de autoria dos dois deputados, Luciano Nunes e Marden Menezes e que foi apoiado por todos os parlamentares da Casa.





Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno