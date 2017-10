Deputado elogia apresentação de orquestra sinfônica em Piracuruca

Deputado elogia apresentação de orquestra sinfônica

Dizendo-se ainda encantado com o show que assistiu da Orquestra Sinfônica de Teresina no último final de semana, no interior do Estado, o deputado Robert Rios(PDT) utilizou o espaço dos pequenos comunicados da sessão desta terça-feira(03), para convidar a população a prestigiar as próximas apresentações, conforme está programado.

O deslumbramento de Robert ocorreu quando ele assistiu a apresentação da Orquestra na cidade de Piracuruca. “Foi a primeira vez que as pessoas humildes de minha terra tiveram acesso a um espetáculo desses, nunca haviam visto algo tão bonito”, disse o deputado.

Robert informou que a programação cultural com a Orquestra está sendo patrocinada pelo Sesi _ Serviço Social da Indústria, que é presidido pelo ex-ministro João Henrique Sousa, que é piauiense. “Agradecemos a sensibilidade do ministro João Henrique em patrocinar os eventos e só nos resta convidar a população de Oeiras para prestigiar o próximo que vai acontecer nesta cidade”, disse Robert.

Repórter: Edmundo Moreira.

