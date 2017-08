Deputado confirma ida ao TCE parapedir auditoria sobre transporte

Deputado confirma ida ao TCE para

pedir auditoria sobre transporte

O deputado Rubem Martins (PSB) confirmou da tribuna sua ida ao Tribunal de Contas do Estado para pedir auditoria sobre o transporte escolar. Ele lamentou a reprovação de requerimento de sua autoria tratando do assunto e convidou os colegas que o acompanhem na visita ao TCE.

Em sua fala o deputado Rubem Martins informou que tem enfrentado dificuldades para obter informações sobre o transporte escolar, bastando lembrar que esperou 90 dias para receber determinadas informações. Ele citou o valor do pagamento às empresas que fazem o transporte escolar, R$ 114 milhões, sendo que, desse total, apenas 5,8 por cento são repassados aos municípios.

Em aparte, o deputado Gustavo Neiva (PSB) afirmou que em alguns municípios a empresa suspende o transporte de alunos por atraso de pagamento. Ele destacou o papel da oposição, às vezes em benefício do governo. Prometeu acompanhar o colega na ida ao TCE, órgão pelo qual o governo não tem apreço.

O deputado Robert Rios também ofereceu aparte, destacando também o papel da oposição, que muitas vezes consegue informações que o próprio governo não tem. Ele criticou a atuação do líder João de Deus, que pode até estar sendo prejudicial ao governador, pela maneira como impede a aprovação de requerimentos da oposição.

Repórter: Raimundo Cazé.

Em sua fala o deputado Rubem Martins informou que tem enfrentado dificuldades para obter informações sobre o transporte escolar, bastando lembrar que esperou 90 dias para receber determinadas informações. Ele citou o valor do pagamento às empresas que fazem o transporte escolar, R$ 114 milhões, sendo que, desse total, e que em convênio com prefeituras apenas 5,8% do total do recurso.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles