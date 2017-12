Debate sobre sistema carcerário e entrega título acontecem dia 18

A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí está com agenda movimentada para a próxima segunda-feira (18). Na data, acontecerão dois eventos na Casa: audiência pública para discutir a situação do sistema carcerário no Estado e a entrega de título ao Sr. Marcelo Mesquita.

A primeira reunião foi proposta pelo deputado Marden Menezes (PSDB) acontecerá às 9h na sala da Comissão de Constituição e Justiça. A audiência, que acontece junto a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, tem o objetivo de discutir a atual situação do sistema carcerário do Estado, especialmente o aumento do número dos presos, a falta de infraestrutura penitenciária e o déficit de servidores no setor. Representantes da Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público Estadual e Federa, Sindicato dos Agentes Penitenciário e outras entidades devem comparecer à discussão.

Já a entrega de título ao Sr. Marcelo Mesquita foi proposta deputado Luciano Nunes (PSDB) e acontece às 10h no Plenário da Casa. Marcelo Mesquita Silva é juiz de direito, nascido em São Paulo e já foi vice-presidente da Associação dos Magistrados do Piauí, juiz auxiliar da presidência do CNJ, membro do comitê gestor de informática e modernização do CNJ e auxiliou na informatização do Tribunal de Justiça do Piauí.

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles