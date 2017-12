Conselheiros eleitos do CAU/PI são diplomados em solenidade no Plenarinho da ALEPI

Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira (12) no Plenarinho da Assembleia Legislativa, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí (CAU/PI) diplomou e empossou os conselheiros eleitos para gestão 2018/2020. A eleição do CAU/PI aconteceu em outubro.

O atual presidente, Emanuel Rodrigues Castelo Branco conduziu a cerimônia e expressou o sentimento de dever cumprido ao concluir sua gestão. “A fiscalização e as ações executadas pelo Conselho tem resultado em conquistas para a categoria e para a sociedade. E essa é a principal principal função do Conselho, que é fiscalizar o profissional da Arquitetura em benefício da sociedade, muito embora possa atuar em outras áreas como proteção ambiental, patrimônio e orientar os profissionais no seu trabalho”, disse Emanuel Castelo Branco.

Foram eleitos 14 conselheiros, sendo 7 titulares e 7 suplentes. A solenidade foi prestigiada por arquitetos e urbanistas, familiares dos conselheiros e professores universitários. Em janeiro de 2018 os conselheiros eleitos devem se reunir e escolher o próximo presidente e vice-presidente do CAU/PI.

CAU/PI - O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF foram criados com a Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país. Uma conquista histórica para a categoria, que significa maior autonomia e representatividade para a profissão.

Autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, o CAU possui a função de “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo” (§ 1º do Art. 24º da Lei 12.378/2010).









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno