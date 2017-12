Comissão suprapartidária fiscalizará obras do Governo do Estado

Uma comissão formada por parlamentares de vários partidos fiscalizará as obras programadas e que estejam sendo executadas pelo Governo do Estado com os recursos do empréstimo de R$ 600 milhões obtidos junto à Caixa Econômica Federal (CEF), de acordo com requerimento dos deputados Gustavo Neiva, líder do PSB, Rubem Martins (PSB), Robert Rios (PDT), Juliana Moraes Souza (PMDB), Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, e Dr. Pessoa (PSD) aprovado hoje (5).





De acordo com a proposição dos deputados, o Governo do Estado já recebeu R$ 307 milhões provenientes do empréstimo concedido pela CEF, por isso deve haver um acompanhamento da execução das obras que visam melhorar a infraestrutura estadual.

O plenário aprovou requerimentos do deputado Georgiano Neto (PSD) pedindo, à Eletrobrás Distribuidora Piauí, à Prefeitura de Teresina e ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), respectivamente, rede de energia elétrica nos bairros Parque Poty e Vila Poty II e em ruas da capital, dentre elas, Deputado Alberto Monteiro e José Parentes Sampaio, instalação de posto de saúde na Vila Porto Rico II e redutores de velocidade na BR-407.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) teve aprovado requerimento solicitando ao Governo do Estado reforço policial visando combater os elevados índices de violência nos municípios de União e Miguel Alves, no Norte do Estado. Também, foram lidos na sessão plenária desta manhã, Projeto de Lei da deputada Flora Izabel (PT) que implanta em todo o Estado o aplicativo Salve Maria destinando a combater a violência contra as mulheres e a Mensagem 65/2017 do Poder Executivo que cria o Fundo Estadual de Saúde do Piauí.







J. Barros – Edição: Katya D’Angelles