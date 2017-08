Comissão realiza audiência pública sobre bioma hídrico em Piracuruca

Os problemas do bioma hídrico do Piauí serão discutidos em Audiência Pública dia 31 de agosto, em Piracuruca, por ocasião da Audiência Pública da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Acompanhamento dos Fenômenos da Natureza. A proposta é do deputado Marden Menezes (PSDB) e foi aprovada dia 1º de junho desse ano, na Assembleia legislativa.

Na ocasião, segundo o deputado, “será discutido a crescente poluição da Barragem e do rio Piracuruca, importante bioma hídrico, utilizado para piscicultura, agricultura e lazer principal fonte geradora da economia local”.

Participarão das discussões o Secretário de Meio Ambiente do Estado, o Secretário de Meio Ambiente do Município, representante do IBAMA, prefeito de Piracuruca, vereadores do município, representante do Ministério Público local.

Também foram convidados o representante da Colônia de Pescadores de Piracuruca, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, da Cooperativa dos Apicultores, da Associação dos Piscicultores, da Agespisa, do Centro de Educação Ambiental, da Secretaria Municipal de Piracuruca. Além do prefeito de São José do Divino e dos vereadores daquele município.

Emerson Brandão



Texto: Emerson Brandão

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel