Comissão questiona investimentos e resultados no abastecimento

A Comissão de Infraestrutura e Política Econômica da Assembleia Legislativa realizou, na manhã desta quarta-feira (04), audiência pública para discutir os problemas de abastecimento de água nas cidades do interior do Estado e em Teresina.





Membro da Comissão, o deputado Robert Rios (PDT), explicou que os problemas enfrentados pelas comunidades no interior e na capital estão insustentáveis e solicitou dos representantes das agências abastecedoras dados de investimentos futuros. “Nós temos cidades no Estado que nunca tiveram problemas de abastecimento de água e hoje enfrentam problemas sérios. Então o que eu quero saber, além dos dados de arrecadação, quais os investimentos estão sendo feitos para solucionar esses problemas”, disse Robert Rios.

Empresa detectou 14 localidades com abastecimento crítico

O presidente da empresa Águas de Teresina, Italo Joffily, apresentou os dados do contrato de concessão do serviço, os investimentos e as mudanças que já foram feitas nos 87 dias desde que a empresa assumiu o abastecimento de água na capital do Piauí. Segundo ele a empresa detectou 14 localidades na capital em situação crítica no abastecimento d’água durante o período mais seco do ano.





“O serviço de saneamento é muito complexo, e o serviço é totalmente integrado. O BR Ó Bró é um período muito crítico para a cidade e desde quando assumimos sentamos e fizemos um plano emergencial para tentar amenizar a situação e elencamos 14 localidades quer tinham o abastecimento de água crítico. Mas nós já atuamos em mais de 30 localidades, duplicando a nossa meta”, afirmou.

Uma das ações apresentadas foi a ação no Dirceu,zona sudeste te Teresina, que segundo o diretor significou 600 mil litros a mais por hora para a população. “Isso é um impacto brutal no abastecimento. E nós já temos uma lista de localidades com o abastecimento resolvido. Hoje ainda existem comunidades que reclamam sim, mas ainda não tivemos tempo suficiente para atender toda a cidade. Mas como está em contrato, nós temos três anos para resolver o problema da água em Teresina”, completou Ítalo Joffily.

Falta de energia atrapalha abastecimento

O deputado Luciano Nunes (PSDB) questionou o presidente da Agespisa, Emanuel Bonfim Veloso Filho, sobre a falta de investimentos a longo prazo. “Nós sabemos que estão aparecendo problemas de abastecimento de água em todo o Estado e as ações da Agespisa estão sendo de apagar a fogueira, resolvendo os problemas mais urgentes. Só que uma hora vai acabar gente para tapar tanto buraco. E o que nós sabemos é que os problemas só estão aumento. Então o que queremos saber é o que a Agespisa está fazendo para resolver, a longo prazo esses problemas que são tão graves”, indagou o deputado.

Emanuel Bonfim Veloso Filho disse que a empresa tem trabalhador em regime de plantão contínuo para solucionar de imediato os problemas surgidos no interior do Estado.

“Existem problemas gravíssimos em algumas cidades, como em Pedro II onde o Açude da Joana secou totalmente mas, mesmo assim a Agespisa fez algumas interligações através de dragas para levar água para a cidade. Nós temos a barragem de Algodões II, com projeto aprovado e autorizado que está sendo feito a licitação em caso de emergência pela Defesa Civil para tentar resolver a questão da água em Curimatá. Esses e muitos outros são exemplos de ações, junto com o investimento do Governo do Estado, da nossa motivação em dar a resposta a contento com relação a esses problemas”, disse o gestor.

Segundo ele, um dos grandes problemas é a falta de infraestrutura elétrica no nosso Estado. Na cidade de Piracuruca nós já trocamos algumas vezes a bomba que queimou em função das oscilações de energia, e isso gera uma interrupção no abastecimento de água. Então além da água, esta Casa deve, como sugestão, convidar a Eletrobras para discutir a situação da energia no Estado”, completou o presidente da Agespisa.

Defesa Civil - O Secretário Estadual de Defesa Civil, deputado Hélio Isaías (PP) trouxe um relatório, que foi entregue aos deputados presentes, com os dados das ações e os investimentos futuros previstos pela secretaria.

“Todos tem conhecimento da falta de chuvas que tem assolado o Piauí desde o ano de 2012. E o que vem nos preocupando mais ainda agora é que algumas zonas urbanas das cidades vem apresentando falta de água esse ano. Nós temos déficit não só na questão das chuvas e água, mas também o déficit energético e algumas cidades precisam de ações emergenciais. E por isso continuamos com a operação carro pipa em pleno século XXI, priorizando o abastecimento em cidades que não tem água de jeito nenhum. Temos também perfurado algumas poços e o nosso planejamento continua, em parceria com a Agespisa para tentar amenizar a falta de água no interior do Estado”, disse Hélio Isaías.

Estiveram presentes na audiência pública os deputados Evaldo Gomes (PTC), Robert Rios (PDT), Juliana Moraes Souza (PMDB), Dr. Hélio (PR), João de Deus (PT), Luciano Nunes (PSDB), Wilson Brandão (PSB), José Hamilton Furtado (PTB) e B. Sá (PP).

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angeççes