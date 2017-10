Comissão de Estudos Territoriais marca nova reunião com prefeitos

Em virtude da greve dos Correios a Comissão de Estudos Territoriais (CETE) da Assembleia legislativa, sob a presidência do deputado Ismar Marques (PSB) está divulgando nova convocação da reunião da comissão para o próximo dia 08 de novembro, quarta-feira.

Em virtude da greve dos Correios, a Comissão de Estudos Territoriais (CETE) da Assembleia legislativa, sob a presidência do deputado Ismar Marques (PSB), divulgou uma nova convocação para reunião da comissão, no próximo dia 8 de novembro, quarta-feira.



Foram convocando os prefeitos e presidentes das Câmaras Municipais de Alagoinha do Piauí e Campo Grande do Piauí. Também estão convocados os representantes de Monsenhor Hipólito, que deverão assinar o termo do acordo nas áreas de conflito os prefeitos de Francisco Santos e Jaicós.



Da mesma forma os representantes de Geminiano e Francisco Santos, que assinam o acordo com os prefeitos de Monsenhor Hipólito, Pimenteiras, Pio IX, Alagoinha do Piauí, Campo Grande do Piauí e Francisco Santos. Também foram convocados os representantes de Santana do Piauí e Sussuapara.



Os estudos estatísticos populacionais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem preocupado os gestores municipais. Hoje, 46 municípios piauienses estão com a população menor que no ano passado. Os municípios com coeficientes 0,8 recebem mais de R$ 10 milhões/ano.



Emerson Brandão