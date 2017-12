Comissão aprova guarnição do Corpo de Bombeiros para São Raimundo

O projeto de indicativo de Lei de autoria do deputado Edson Ferreira (PSD) que sugere a criação da Companhia Destacada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí no município de São Raimundo Nonato foi aprovado hoje (5) na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Evaldo Gomes (PTC).





O relator, deputado Gustavo Neiva (PSB) também parabenizou o autor do indicativo. “O deputado Edson Ferreira é um representante legítimo daquela região e neste projeto está se preocupando com os constantes incêndios que atingem e devastam importantes áreas na região. Esperamos que o Governador acate a sugestão e envie a esta Casa um projeto criando o corpo de bombeiros em São Raimundo Nonato”, disse Gustavo. CCJ aprova realização de Semana de combate ao crack e bombeiros em São Raimundo Nonato





Outra matéria analisada na Comissão, por unanimidade, foi o projeto de autoria do deputado Zé Santana (PMDB) que institui a Semana de enfrentamento e combate ao crack no Estado.



O relator, deputado Firmino Paulo (PSDB) parabenizou o autor da matéria devido a sua importância. “Analisamos a proposição e constatamos a sua legalidade e constitucionalidade além de ser, no mérito, uma ação louvável. É de suma importância a realização de ações e políticas públicas que combatam essa terrível droga que vem ceifando a vida não só dos jovens, mas já afeta pessoas de todas as idades. O crack é uma droga perigosíssima”, disse.





Larissa Saldanha – Edição; Katya D’Angelles